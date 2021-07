Tony's Chocolonely verliest kersverse financieel directeur

Verschil in visie

Uit het register van de Kamer van Koophandel blijkt dat Terhorst eind februari al zijn functie als bestuurder bij Tony's Chocolonely heeft neergelegd. Marketingmanager Thecla Schaeffer bevestigt dat de financieel directeur al eerder is opgestapt. "Dat was als gevolg van een verschil in visie op Tony's."

Wat precies het verschil in visie was, kan Schaeffer niet zeggen. "Na het afronden van de deal met onze nieuwe investeerders Verlinvest en Jamjar bleek Tony's een minder grote uitdaging dan hij had gehoopt. Bij zijn nieuwe werkgever voelt hij zich wat dat betreft goed thuis."

Terhorst zelf was onbereikbaar voor een toelichting. Bij het chocoladebedrijf is hij inmiddels opgevolgd door Jan Huij, die evenals zijn voorganger een verleden bij Ahold heeft.