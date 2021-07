Bunq haalt geen 160 miljoen op, maar krijgt Iers kredietbedrijf

Vandaag maakte Bunq bekend dat er inderdaad een akkoord is met het Britse private equityhuis Pollen Street Capital. Dat bedrijf kwam in 2013 voort uit de afbrokkelende Royal Bank of Scotland. Pollen Street neemt een belang van bijna 10 procent in Bunq.

Geen cash, maar bedrijf

Hoe de deal helemaal precies in elkaar zit, meldt het persbericht niet. Wel is duidelijk dat het leeuwendeel van de investering geen kapitaalinjectie betreft. In plaats van het hele bedrag in contanten, brengen de Britten een bedrijf uit hun eigen stal onder bij Bunq.