HEMA trekt zich na de zomer terug uit het Verenigd Koninkrijk

Onder haar voorganger Tjeerd Jegen had HEMA nog wilde internationale plannen. De ene buitenlandse winkel na de andere werd geopend, tot aan woestijnstad Dubai aan toe. Jegen sprak zelfs over vijftig winkels in het Midden-Oosten, gevolgd door filialen in India, Thailand en Maleisië.

Mexico en Emiraten

Ook aan de andere kant van de Noordzee zag de voormalige HEMA-baas een grote toekomst weggelegd voor de Nederlandse keten. In 2018 was hij ervan overtuigd dat de Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam wel 75 winkels in het Verenigd Koninkrijk zou kunnen uitbaten.

Op dit moment heeft HEMA naast de kernmarkten ook nog winkels in Duitsland, Spanje, Oostenrijk, Mexico en de Verenigde Arabische Emiraten. Of en zo ja wanneer de filialen daar ook hun deuren moeten sluiten, is nog niet bekend.