Beursgang van bedrijf achter Blokker en BCC ligt op schema

Wel is de nettowinst over 2020 te danken aan een buitengewone bate. Volgens het FD betaalde Mirage 88 miljoen euro minder dan de boekwaarde voor BCC. Dat leverde in de cijfers een boekwinst op. Een deel van die papieren winst verzilverde Mirage bovendien, door het hoofdkantoor van BCC in Schiphol-Rijk te verkopen.

Continuïteit

Volgens Witteveen moet de beursgang de continuïteit van Mirage waarborgen. "Als het een privaat bedrijf blijft en er gebeurt iets met de eigenaar, in dit geval met mij dus, dan moet het wel in goede handen zijn", zegt hij in De Telegraaf. "Mijn kinderen gaan mij niet opvolgen en daarom is een beursgang heel belangrijk."

Beursgangen van een verzameling kwakkelende winkelbedrijven zijn niet altijd succesvol. Zo viel vorig jaar de beursgenoteerde retailreus FNG om, dat in Nederland de modewinkels van Claudia Sträter, Steps en Miss Etam had overgenomen.