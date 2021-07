Heropening winkels D-Reizen gaat trager dan verwacht

Ton Tekstra, een van de curatoren, herkent de moeilijkheden maar heeft er vertrouwen in dat de doorstart niet in gevaar komt. Hij heeft aan investeerder Wim Smit van The Travel Company, die samenwerkte met de voormalige bestuurders, laten weten dat hij moet stoppen met zijn pogingen om winkels weg te kapen.

Volgens Tekstra heeft Smit inmiddels aangegeven aan dat verzoek gehoor te geven.

De curatoren hebben daarnaast bij voormalige medewerkers benadrukt dat ze juridisch gezien niet zomaar voor een ander reisbureau aan de slag kunnen gaan. Het personeel dat vroeger bij D-Reizen werkte, kan namelijk nog worden gehouden aan een concurrentiebeding uit hun oude arbeidscontract.