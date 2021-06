Ex-top 'smeergelddochter' van Mammoet grijpt naast miljoenen

Directeuren Fokko Ringersma en Arjan Herrebout richtten in 2006 het bergingsbedrijf Mammoet Salvage op, als dochter van het transportconcern Mammoet. Het bedrijf haalde flinke orders binnen, maar werd financieel geen succes.

Smeergeld

Als gevolg van verlieslatende projecten en een niet betalende klant in Irak kwam het bedrijf zes jaar geleden aan de grond te zitten. Later bleek dat Mammoet in de Irakese kwestie smeergeld betaalde om te proberen om de facturen alsnog te innen.