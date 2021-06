Economisch beeld mkb iets positiever in tweede kwartaal

Het economisch beeld van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) is in het tweede kwartaal van 2021 in vergelijking met de eerste drie maanden iets verbeterd. Toch is er nog altijd sprake van laagconjunctuur.

Dat blijkt uit de nieuwste stand van de mkb-conjunctuurklok van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze klok toont de stand en het verloop van de conjunctuur voor het mkb op basis van twaalf indicatoren, zoals de omzet en het aantal vacatures. Daarmee bevat het volgens het CBS vrijwel alle belangrijke economische informatie over het mkb. Nog geen volledig herstel Vóór de corona-uitbraak presteerden alle twaalf getallen nog boven de langjarige trend, maar daarna stortte de boel in. Sinds het dieptepunt in het derde kwartaal van 2020 is de weg weer omhoog gevonden, maar van volledig herstel is nog lang geen sprake. In de conjunctuurklok van het tweede kwartaal presteren tien van de twaalf indicatoren onder hun langjarige trend, maar tonen wel verbetering. Zo wijst de toename in het aantal vacatures op een herstel in de arbeidsmarkt. Weinig behoefte aan financiering Het CBS vroeg mkb'ers met minimaal vijf werknemers ook of zij behoefte hebben aan extra geld om aan hun betalingsverplichtingen veroorzaakt door de coronacrisis te voldoen. Ook daaruit komt naar voren dat het mkb de weg omhoog heeft gevonden. Verreweg de meeste mkb'ers binnen de dienstverlening, de industrie en de detailhandel hadden geen behoefte aan extern vermogen. Bedrijven die deze behoefte wel hadden, hebben dat ook daadwerkelijk gedaan. Een kleiner deel slaagde hier niet in of heeft nog geen aanvraag ingediend.