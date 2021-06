Personeel onbetaald corona-uren laten inhalen, mag dat?

Wie krijgt gelijk?

Dat wordt nog spannend, want volgens arbeidsrechtjuristen is de zaak niet klip en klaar. "Aan de ene kant betreft dit gewoon een afspraak uit de cao, waarop geen uitzonderingen zijn gemaakt", reageert arbeidsrechtjurist Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS. "Maar aan de andere kant kan je je afvragen of die bepaling voor deze uitzonderlijke situatie is geschreven."

Hij wijst erop dat werknemers er niets aan konden doen dat zij door corona niet konden werken. "Het is de vraag of het redelijk is dat zij de gevolgen op hun bordje krijgen geschoven, zeker gezien de loonsteun die het winkelbedrijf ontving. Ik denk dat FNV een heel goede kans maakt, maar ik durf niet op voorhand te zeggen dat ze zal winnen."