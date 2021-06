Roompot en Landal willen fuseren tot Europese vakantiereus

Doordat beide partijen zich richten op verschillende landen vullen beide bedrijven elkaar goed aan, zeggen ze. De directies van Roompot en Landal GreenParks zeggen enthousiast te zijn om aan de uitbouw van deze pan-Europese organisatie te werken die samen dus zo’n driehonderd parken.

Beide merken blijven

Het nieuwe bedrijf zal worden geleid door Roompot-topman Jurgen van Cutsem. De nieuwe organisatie zal meerdere kantoren in Nederland tellen en via regionale kantoren in het buitenland vertegenwoordigd zijn. De merken Roompot en Landal blijven voorlopig naast elkaar bestaan.

Roompot is sinds kort in handen van KKR. De Amerikaanse investeringsmaatschappij nam het van oorsprong Zeeuwse Roompot vorig jaar over van de Franse investeerder PAI Partners voor een niet nader genoemd bedrag.