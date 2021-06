'Bunq gewaardeerd op 1,65 miljard euro na eerste investering'

Bunq werd in 2012 opgericht, een jaar na de wereldwijde bankencrisis die begon in 2008. Met zijn onlinebank wilde Niknam een financiële dienstverlener creëren waar niet de bank zelf, maar de klant centraal staat. Inmiddels is Bunq actief in ruim dertig landen.

Nog geen winst

Sinds de oprichting heeft Bunq nog geen jaar winst gemaakt. Het jaarverslag over 2020 is er nog niet, maar in 2019 draaide het 13,9 miljoen verlies. In totaal stak Niknam al 100 miljoen euro uit zijn eigen zak in de bank, voornamelijk betaald met de winst uit zijn goedlopende internetbedrijf TransIP.