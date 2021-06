De Bijenkorf mogelijk in andere handen, bod op moederbedrijf

Onder de nieuwe eigenaar sloot De Bijenkorf een aantal vestigingen en ging zich meer richten op vermogende klanten. De keten telt zeven winkels; in Amstelveen, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam en Utrecht. Jaaromzet: 408 miljoen euro.

Gevoelig moment

Het overnamebod komt op een gevoelig moment. In april overleed de patriarch van de familie, Galen Weston, op 80-jarige leeftijd. Ook zuchtten luxe warenhuizen afgelopen jaar onder winkelsluitingen en het wegvallen van het internationale toerisme als gevolg van de Covid-19 pandemie.

Of de bieders geïnteresseerd zijn in alleen Selfridges of de hele Selfridges Group inclusief De Bijenkorf, is nog onduidelijk. Volgens de Financial Times zou het in elk geval gaan om de Britse en Ierse onderdelen. In Ierland bezit de groep de warenhuizen Arnotts en Brown Thomas.