Doorstart stormparaplu Senz mislukt, derde poging moet slagen

Omdat de doorstart is uitgelopen op een mislukking, wordt de productie en verkoop van de stormparaplu tegenwoordig verzorgd door een nieuw bedrijf. "De voormalige licentiehouder is opgehouden te bestaan, maar het merk is nu weer in handen van een zeer ervaren partij", aldus mede-oprichter van het merk Gerard Kool.

Innovatieve paraplu

Senz werd in 2006 opgericht door drie studenten uit Delft. Ze brachten een innovatief vormgegeven paraplu op de markt die beter bestand zou zijn tegen storm en wind. Het bedrijf bouwde een succesvol imago op dankzij een reeks ontwerpprijzen, positieve mediaverhalen en succesvolle crowdfunding.