Voorraad seksartikelen foetsie bij failliete zuster Christine le Duc

Of de curator voor de schuldeisers nog voldoende geld uit de boedel kan persen, is twijfelachtig. Zo zijn de winkelpanden en de bedrijfsauto geen eigendom van het bedrijf, staat er slechts 30.000 euro op de bank en is de winkelinventaris 'gering'.

Voorraad seksartikelen

Ook ontdekte de curator dat de handelsvoorraad seksartikelen uit het bedrijf is verdwenen. Die bleek 'kort voor faillissement uit de winkels te zijn verwijderd' door Sandereijn. Volgens het moederbedrijf had het die voorraden in onderpand, onder meer in ruil voor een in 2020 verschafte lening.