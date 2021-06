Nederlandse dochter van financieringsreus Greensill failliet

Uitstel van betaling

De surseance in Groot-Brittannië blijkt de rechtstreekse oorzaak te zijn van het faillissement van de Nederlandse vennootschap. Die is volledig in handen van een Brits zusterbedrijf dat financiële diensten verleende aan moederbedrijf Greensill Capital UK.

Van deze twee Britse bedrijven is 'Greensill Netherlands financieel volledig afhankelijk', schrijft curator Nienke Bobbert in haar onlangs verschenen verslag. Doordat die bedrijven uitstel van betaling hebben gekregen, 'is ook Greensill niet langer in staat haar schulden te voldoen'. Daarom is op eigen verzoek het faillissement uitgesproken.