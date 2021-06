Booking blijft ondanks alle ophef voorlopig gewoon de grootste

Moonback is geboren uit frustratie over Booking. Toen een jaar geleden bekend werd dat het bedrijf NOW-steun had aangevraagd, uitte Meijssen zijn ongenoegen op LinkedIn. In het bericht beloofde hij bij duizend likes een crowdfundingscampagne op te zetten om een alternatief platform op te zetten.

Geen geldmachine

Zijn post ging viral: meer dan 2,5 miljoen mensen lazen de post, 1524 investeerders zegden samen 2 miljoen euro toe. Dit geeft volgens Meijssen aan dat er grote behoefte is aan een platform zoals dat van hem. "Mensen geven niet alleen een like, maar zijn ook bereid hun euro's te geven. Dat is een belangrijk signaal dat mensen op ons zitten te wachten."

Bij de aansluiting van hotels op het platform maakt Moonback gebruik van lokale hotelverenigingen, wat veel goodwill oplevert, aldus Meijssen. Dinsdag wordt bekend in welke Europese stad het platform proef gaat draaien. De crowdfunders kunnen vanaf augustus een hotel voor hun citytripje boeken, het grote publiek is een maand later welkom.

Misschien nog wel het grootste verschil met Booking is de eigendomsstructuur. Moonback werkt volgens het principe van steward-ownership, waarbij winstrecht en stemrecht strikt gescheiden zijn. "Veel platforms beginnen sympathiek, maar veranderen onder druk van aandeelhouders in geldmachines", zegt Meijssen. "Wij kunnen borgen dat we nooit overgekocht worden."