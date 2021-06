Curatoren van Fortress-bedrijven willen miljoenen van vastgoedbaas Voerman

Nu blijkt dus dat de curatoren hun pijlen ook hebben gericht op de bestuurders van de bedrijven, die in 2014 failliet gingen. De Fortress-dochters werden direct of indirect - via andere bedrijfjes - bestuurd door Roeland Voerman.

Vastgoedbaas Voerman

Voerman ging rond 1995 aan de slag bij Fortress, dat in de jaren zeventig was opgericht door zijn vader Jan. Negen jaar later kreeg hij de leiding over het destijds bekende vastgoedconcern. Op het hoogtepunt in 2008 schatte zakenblad Quote hun vermogen op 150 miljoen euro.

In de jaren erna raakte Fortress, mede als gevolg van de krediet- en vastgoedcrisis en de overname van de voormalige vastgoedportefeuille van de Amsterdamse zakenman Erik de Vlieger, in verval. In 2014 gingen de drie eerder genoemde dochterbedrijven failliet.