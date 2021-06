Rabobank benadeelde andere schuldeisers failliete vastgoedbedrijven Fortress

Dankzij de constructie was Rabobank onder meer in staat geweest om huurinkomsten voor het vastgoed te blijven incasseren. Volgens de curatoren had dat geld ten goede moeten komen aan de failliete bedrijven, zodat zij het onder alle schuldeisers hadden kunnen verdelen.

Miljoenen terugbetalen

Uit een gisteren openbaar geworden vonnis blijkt dat de Rotterdamse rechtbank het daarmee eens is. Door de huurinkomsten op deze manier uit de boedel te halen, zijn andere schuldeisers zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst gedupeerd.

Rabobank moet in totaal bijna 4 miljoen euro aan ten onrechte opgestreken huurinkomsten terugbetalen, plus de wettelijke rente over dat bedrag.

Curator Paul Peters zegt tevreden te zijn met de uitspraak. "Dit is een helder en terecht vonnis, waaraan we verder niet veel aan kunnen toevoegen."

Rabobank wil niet inhoudelijk op de zaak ingaan en kan nog niet zeggen of ze in hoger beroep gaat. "Wij hebben kennis genomen van de uitspraak en zullen die bestuderen", aldus woordvoerder Eric Lagerwey. "Op basis daarvan besluiten wij of wij eventueel juridische vervolgstappen nemen."