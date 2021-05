Big oil in big trouble: aandeelhouders roeren zich voor het klimaat

Volgens hem willen de Westerse oliegiganten zelfs meer actie ondernemen, maar worden ze daarin geremd door een gebrek aan technische mogelijkheden. "Op papier is het makkelijk om CO2 te besparen, maar de praktijk is een stuk weerbarstiger", zegt hij. "De technologie is nog niet rijp voor opschaling. Dat maakt het lastig."

De Shells, BP's en Exxons van deze wereld zijn bovendien verantwoordelijk voor 'slechts' 10 procent van de wereldwijde olieproductie. Staatsoliebedrijven, zoals die van Saoedi-Arabië, Rusland en Irak, zijn de échte vervuilers, wil Van Cleef maar zeggen. Bovendien produceren zij stukken minder efficiënt dan hun concurrenten in het Westen.

Lager pensioen

Verder wijst Van Cleef er op dat de aandeelhouders niet per definitie beter af zijn bij een strenger klimaatbeleid. Een lagere olie- en gasproductie betekent immers minder winst en dus minder dividend. Uiteindelijk kan dit ook resulteren in een lager pensioen. Overigens hebben beleggers in de Big Five sowieso zware jaren achter de rug, afgezien van het dividend. Alleen de koers van Chevron steeg sinds 2016 per saldo.