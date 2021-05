Afschrijvingen op jenevers drukken Bols in de rode cijfers

Die dranken slijt het bedrijf vooral aan de horeca en die was wegens de coronacrisis grotendeels gesloten. Daarnaast is de populariteit van deze gedistilleerde dranken al jaren tanende, meldt Bols bij zijn jaarcijfers.

Rode cijfers

Door de afschrijving van in totaal 8,9 miljoen euro eindigde Bols in de rode cijfers. Het nettoverlies over het afgelopen boekjaar, dat liep tot 31 maart, bedroeg 8,6 miljoen euro. Een jaar eerder boekte Bols nog een winst van 9,2 miljoen euro.