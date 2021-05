John de Mol botst met ITV over nabetaling van 400 miljoen

Chinees struikelblok

Struikelblok bij de laatste nabetaling van ITV zijn de problemen in China. Daar ging John de Mol begin 2016 vol enthousiasme in zee met de lokale producent Zhejiang Tangde (ook bekend als 'Talent'), die 60 miljoen dollar zou betalen voor de televisie-hit The Voice of China.

Bijna twee jaar later rolden de partijen echter ruziënd over straat, omdat Talent de overeengekomen bedragen niet betaalde. Na een juridische strijd werd de zaak geschikt, en ontving Talpa in 2018 en 2019 alsnog tientallen miljoenen dollars.

Deze inkomsten uit The Voice of China zijn medebepalend voor de hoogte van de nabetaling aan De Mol. Maar uit de meest recente jaarrekening van de Nederlandse ITV-dochter, ITV Studios Holding BV (voorheen Talpa Media), blijkt dat er vraagtekens worden gezet bij een deel van het schikkingsbedrag dat Talpa ontving.

Vrees voor witwassen

34 miljoen dollar was namelijk niet afkomstig van de oorspronkelijke partner, maar van 'entiteiten in Hongkong'. ITV wil nu vaststellen of die betalingen wel zuiver op de graat zijn. In dat kader heeft het bedrijf de transacties ook gemeld bij de autoriteiten in Nederland en Groot-Brittannië.

Pas als zeker is dat de autoriteiten geen onderzoek starten, en er 'geen risico bestaat dat het bedrijf per ongeluk betrokken raakt bij witwassen' denkt ITV de zaak rond The Voice of China te kunnen afronden.

Zowel ITV als Talpa Networks willen geen toelichting geven op de omstreden betalingen.