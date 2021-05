Beslag gelegd op woonboerderij en rekeningen van Dirk Scheringa

Bodemprocedure

Een woordvoerder van Convins bevestigt de beslaglegging. "Wij zijn hiertoe over gegaan, omdat wij nog ruim 130.000 euro tegoed hebben van een bedrijf waarbij Scheringa als bestuurder betrokken was. Komende weken zullen wij een bodemprocedure starten om dat geld te krijgen."

Het beslag is het gevolg van een jarenlang slepende ruzie om geld, als gevolg van de ondergang van een van de bedrijven die Scheringa na het geruchtmakende faillissement van zijn DSB Bank in 2009 opzette.

Onbetaalde rekeningen

Scheringa was in 2016 als bestuurder betrokken bij de onderneming Nationale Bedrijvencheck (NBC), die later Gezond Bedrijf ging heten. Daarmee wilden de voormalige bankier en een zakenpartner gezondheidskeuringen gaan verzorgen voor bedrijfsmedewerkers. Als gevolg van tegenvallers moesten de werkzaamheden worden gestaakt.