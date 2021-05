Doorstart D-Reizen redt minstens 400 banen

Ook kijkt Van Deursen bij de selectie naar de winstgevendheid van de vestigingen. "Maar er zijn eveneens gevallen denkbaar, waarin wij toch geïnteresseerd zijn in vestigingen die tot dusverre verlies leden. Zo zijn de winkels in de grensgebieden voor ons bijvoorbeeld interessant."

'Timing geweldig'

Van Deursen is blij dat hij erin is geslaagd is een deal met de curatoren te sluiten. "De timing is geweldig, want we draaien op dit moment elke dag record-omzetten. Er gebeurt echt weer iets in de reisbranche. Op deze manier kunnen we een vliegende start met D-Reizen maken."