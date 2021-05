Reisorganisaties wilden invloed op afwikkeling bankroet D-Reizen

Bedrijfsjurist Maarten van Os van Prijsvrij, een van de bedrijven die aandrong op de commissie, zegt zich bij de samenstelling ervan neer te leggen. "Wij hadden inderdaad leden voorgesteld uit alle disciplines van de reiswereld, waarmee er ook diversiteit zou zijn. We hebben nog even overwogen om hiertegen te ageren, maar dat uiteindelijk niet gedaan. We zien dit niet als nederlaag."

Prijsvrij, dat onderdeel is van het Duitse REWE-dochter DER Touristik, is volgens Van Os nog in de race om door te starten met een deel van D-Reizen. "Dat zijn we zeker, maar we kunnen daarover echter nog niets zeggen."