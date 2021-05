Uitgever Hearst trekt stekker uit Nederlandse Esquire en Vogue

Hearst Netherlands staakt de uitgifte van mannenblad Esquire, platform Designer Vintage en belastingtijdschrift Fiscalert. Ook stopt het met enkele titels die het in licentie uitgeeft; National Geographic Traveler, Elle eten.nl, Vogue, Vogue Living en Glamour.

Verdere bezuinigingen

Eigenaar Condé Nast zoekt voor de laatste drie titels een nieuwe uitgeefpartner in Nederland. Vogue kent sinds 2012 een Nederlandse uitgave.

Hearst blijft in Nederland twaalf titels uitgeven, waaronder zakenblad Quote en de glossy’s Cosmopolitan, Elle en Jan. Naast het schrappen in de merkenportfolio zegt de uitgever 'in het kader van de reorganisatie ook andere maatregelen' te overwegen.

Woordvoerster Kiki Hirschfeldt kon niet zeggen om welke maatregelen dat gaat, of hoeveel banen er door de sanering op de tocht staan. "De Ondernemingsraad moet voor 31 mei reageren op de plannen. Daarom kunnen wij er tot die tijd verder geen uitspraken over doen."