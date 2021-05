NautaDutilh verdacht van betrokkenheid bij witwassen rond modegigant FNG

In dat kader werd er in augustus ook al een huiszoeking bij NautaDutilh gedaan, en werd een advocate van het kantoor aangeduid als verdachte.

Volgens De Tijd heeft onderzoek naar geldstromen inmiddels uitgewezen dat er ook verdachte transacties zouden zijn gelopen via derdenrekeningen van het advocatenkantoor.

Verdachte transacties

"NautaDutilh Brussel vertrouwt erop dat het onderzoek zal uitwijzen dat het niet bij strafbare feiten betrokken is geweest", aldus de woordvoerder van het kantoor in de Belgische krant. "Aangezien het om een gerechtelijk onderzoek gaat, kunnen we hier momenteel geen verdere uitspraken over doen."