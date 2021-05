Ontslagen rechterhand John de Mol kan fluiten naar miljoen

Begin dit jaar bleek dat Scholtze op zijn beurt tegen die uitspraak in cassatie was gegaan bij de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland in civiele zaken zoals deze.

Fluiten naar ontslagvergoeding

Afgelopen vrijdag werd het cassatieberoep verworpen. Volgens de Hoge Raad kunnen Scholtzes 'klachten niet leiden tot vernietiging van de beschikking' van het hof. Dat betekent dat de creatief directeur definitief kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Ook moet hij opdraaien voor 2700 euro aan juridische kosten van zijn voormalige werkgever.

De inmiddels 57-jarige Scholtze was vanochtend onbereikbaar voor commentaar. Zijn cassatieadvocaat Sjef van Swaaij zegt inhoudelijk niet op de uitspraak te kunnen ingaan. "De Hoge Raad heeft gesproken, en ik heb daar niets aan toe te voegen."