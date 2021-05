Minder animo voor vijfde ronde loonsteun op eerste dag

Dat daar veel behoefte aan was, werd al op de eerste dag van NOW 1 duidelijk, toen er meteen tienduizenden verzoeken binnenkwamen. Ter vergelijking: Op dag één van NOW 2 waren dat er 5500, bij NOW 3 ging het om 7000 aanvragen.

KLM grootste ontvanger

In de eerste NOW-ronde werden 139.500 aanvragen toegekend en keerde het UWV 7,9 miljard uit. Bij NOW 2 ging het om ruim 63.500 toekenningen en 4,3 miljard euro. De derde periode NOW was goed voor 77.000 toekenningen en 2,8 miljard euro. NOW 4 kost neer verwachting 3,2 miljard euro.

In totaal hebben ruim 155.000 bedrijven gebruikgemaakt van de eerste vier NOW-regelingen. Luchtvaartmaatschappij KLM, dat nog altijd miljardenverliezen lijdt, is met bijna 780 miljoen euro verreweg de grootste ontvanger. Op plaats twee en drie staan Holland Casino (92 miljoen) en Schiphol (80 miljoen).