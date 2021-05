Rotterdamse haven doorstaat Suez-armada

Dat heeft het Havenbedrijf Rotterdam donderdag bekendgemaakt. In totaal verwachtte de haven 64 schepen in een kort tijdsbestek. Daarvan zijn er inmiddels 54 aangekomen en weer vertrokken, twee liggen nu in de haven en drie aankomsten zijn geannuleerd.

Nog eens vier schepen zijn nog onderweg, waaronder de Ever Given zelf. Het vlotgetrokken containerschip dat bijna een week vastzat in het woestijnzand ligt nog altijd aan de ketting in Egypte. De Egyptische autoriteiten eisen een schadevergoeding van 900 miljoen dollar.

Speciaal Suez-overleg

Na het vlottrekken van de Ever Given maakte de haven zich grote zorgen over de verwachte drukte. Alle betrokken partijen, waaronder terminals, (binnenvaart)rederijen en wegvervoerders, riepen hierop een speciaal Suez-overleg in het leven om de afhandeling zo soepel mogelijk te laten verlopen.