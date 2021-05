Deel gedupeerde klanten van failliet D-reizen kan fluiten naar geld

Volgens het verslag heeft D-reizen in totaal 22.000 vouchers uitgegeven, met een totale waarde van 43 miljoen euro. Ook pakketreizen die nog niet zijn geannuleerd, zouden onder de garantie van de SGR vallen.

Rest onduidelijker

Voor andere gevallen is de dekking onduidelijker. Dan gaat het om pakketreizen die wel zijn geannuleerd, maar waarvoor nog geen voucher is ontvangen. Of losse vliegtickets of diensten, zoals gehuurde auto's of excursies.