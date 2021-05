Nederlandse miljardair vergroot greep op windmolenbouwer EWT

Sinds 2008 is EWT in handen van een consortium onder leiding van investeerder Marcel van Poecke. Hij werd steenrijk dankzij de verkoop van oliebedrijf Petroplus. Een deel van zijn vermogen, dat door zakenblad Quote wordt geschat op 1,4 miljard euro, stak hij via zijn investeringsvehikel AtlasInvest in andere bedrijven waaronder EWT.

Roemeense aandeelhouder

Tot de mede-aandeelhouders behoort oud-topman Rijkman Groenink van ABN Amro, die eveneens voorzitter van de raad van commissarissen van EWT is. Ook investeerders Wedge Investments en Emerald Technology Ventures bezitten belangen.