Door corona getroffen werkgever mag geen vakantiedagen schrappen

Selecta uit Dordrecht levert thee- en koffiemachines aan bedrijven en horeca en was in 2019 goed voor 657 voltijdsbanen en een jaaromzet van 118 miljoen euro. De onderneming is een dochter van het gelijknamige Europese concern, dat in handen is van het Amerikaanse private equitybedrijf KKR.

Omzetdaling

Vorig jaar werd Selecta zwaar getroffen door de gevolgen van de coronapandemie. Door de lockdowns namen klanten minder koffie, thee en machines af en daalden de omzetten van het bedrijf aanzienlijk.