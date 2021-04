Albert Heijn gaat boodschappen bezorgen met elektrische bus en fiets

Daarmee is ook de overlast van bezorgbusjes in de straat toegenomen. Met de elektrische wagentjes neemt AH zijn verantwoordelijkheid, zegt directeur e-commerce Philip Padberg. "We kijken continu of we stiller en milieuvriendelijker kunnen bezorgen."

Emissievrije gemeenten

Het jaar 2025 is niet zomaar gekozen. Vanaf dan mogen zeker dertig gemeenten emissievrije zones instellen om de dieselbusjes in de ban te kunnen doen. Verschillende gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, hebben al aangegeven direct van die mogelijkheid gebruik te zullen maken.

Om zijn duurzame doelstellingen voor 2025 te halen, zet AH naast elektrisch vervoer ook in op efficiëntere bezorging. 'Slimme algoritmes' moeten het aantal kilometers van de bezorgritten verder omlaag brengen. Vorig jaar zorgde deze planningssoftware al voor en CO2-reductie van 20 procent, aldus AH.

In tegenstelling tot Picnic, dat overigens wel gratis bezorgt, werkt Albert Heijn niet met één of twee vaste bezorgmomenten per dag. Hierdoor kunnen klanten hun boodschappen de hele dag door laten bezorgen, laat de woordvoerder weten. "Wij hebben dusdanige volumes dat we binnen ieder tijdvak slim kunnen bezorgen."