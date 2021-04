Tabaksfabriek BAT Groningen sluit definitief, 180 banen weg

De Groningse fabriek BAT Niemeyer produceert bekende shagmerken als Pall Mall, Lucky Strike, Samson en Javaanse Jongens. Het bedrijf ontstond in 1819 als handel in koloniale waren, en kwam in 1999 in handen van het Amerikaanse BAT.

Werkgelegenheid

Als gevolg van de sluiting moeten ook 60 werknemers van de sociale werkplaats Iederz op zoek naar een nieuwe baan. De verdwijning van de banen bij de fabriek en de sociale werkplaats komt hard aan in Groningen, waar de werkgelegenheid al laag is.

Alle werknemers die nu nog bij de fabriek in dienst zijn, krijgen behalve de ontslagvergoeding uit het sociaal plan ook een eenmalige bruto uitkering van 5000 euro. Deeltijdwerknemers krijgen deze vergoeding naar rato.