Spyker-topman Victor Muller betaalt deel faillissementsschuld

Op internet circuleert een in 2019 geactualiseerde brochure van de Engelse vennootschap Spyker Bonds Ltd, over de uitgifte van obligaties waarmee 150 miljoen euro zou worden opgehaald.

De obligaties, met een rentevergoeding van 6 procent, hebben een notering aan de beurs van Frankfurt. Of er met de uitgifte echter daadwerkelijk geld is opgehaald, en zo ja hoeveel, is echter onduidelijk.

Hoopvol

Curator Steffens toont zich hoopvol. Op basis van 'diverse informatie' concludeert hij in het verslag dat de betaling van de volledige schuld mogelijk zou moeten zijn. De curator verwacht beide faillissementen op korte termijn te kunnen afwikkelen, 'indien de gelden daadwerkelijk worden ontvangen.'

Muller was vandaag onbereikbaar voor een toelichting.