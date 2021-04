Philips lijdt 34 miljoen euro verlies door terugroepactie

Het bedrijf kwam achter problemen met een bepaald onderdeel, waarvoor het 250 miljoen euro opzij zette. Een fors bedrag, maar het is nu eenmaal nodig, legt topman Frans van Houten uit aan RTL Z.

"Elk apparaat willen we bekijken. Dat moet beetgenomen worden en het component moet worden vervangen. Dan moet het opnieuw gesteriliseerd en teruggegeven worden aan de consument. Daar gaat heel veel werk mee gepaard. Dat telt dan snel op tot 250 miljoen euro", aldus Van Houten.

Zonder die reservering schreef Philips wel zwarte cijfers en was er een fors hogere winst.

Omzetstijging

Afgezien van die tegenvaller deed Philips goede zaken en de omzet steeg 9 procent op vergelijkbare basis, dus zonder de verkochte tak voor huishoudelijke apparatuur mee te tellen. De verkopen van Philips kwamen in de maanden januari tot en met maart uit op 3,8 miljard euro. Een jaar eerder was dat nog een kleine 3,7 miljard euro.

Beurscommentator Corné van Zeijl is positief over de cijfers. "Een omzetstijging van 9 procent is heel erg mooi, en beter dan verwacht", zei hij vandaag in RTL Z Voorbeurs. "Ook de marges zijn serieus gestegen."

Koersdaling

Of de positieve resultaten ook zouden leiden tot een koersstijging, durfde hij voor opening beurs niet te voorspellen, omdat het aandeel Philips het vooruitlopend op de kwartaalcijfers al goed deed. De koers van Philips steeg afgelopen maand met 4,2 procent, tegen een stijging van 2,6 procent van de AEX-index.

In de ochtendhandel bleken beleggers inderdaad teleurgesteld. Het aandeel Philips noteerde om 11 uur een verlies van ruim 3 procent, op 48,82 euro. De AEX stond een half procent lager.