Zusterbedrijf van erotiekwinkel Christine le Duc failliet

Cok zelf was onbereikbaar voor een toelichting. De 51-jarige erotiekondernemer is de zoon van voormalige pornokoning Gerard Cok, die in de jaren tachtig en negentig rijk werd in de seksartikelenindustrie. In 1999 verkocht vader Cok zijn verzendhuis Scala aan de Duitse beursgenoteerde erotiekgigant Beate Uhse.

Doorstart

Nadat Beate Uhse in 2017 op de klippen liep, nam zoon Erwin het bedrijfsonderdeel Christine le Duc over uit de boedel. Die keten was in de jaren vooruitlopend op de doorstart al flink ingekrompen. In 2015 en 2016 waren al zo'n 20 winkels gesloten.

Onder leiding van Coks vriendin Audrey van Ham maakte Christine le Duc een doorstart. Sindsdien sloten nog enkele winkels hun deuren.