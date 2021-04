Hoe winkelgigant Makro zijn glans verloor

Voordelen kwijt

Ook Koelemeijer wijst erop dat de groothandel de vroegere aantrekkingskracht deels kwijt is. "Lage prijzen zijn door de opkomst van discounters en onlinewinkels niet meer zo bijzonder. Ook supermarkten zijn scherper geworden. En televisies, elektronica en witgoed kan je ook elders krijgen. Het onderscheidende concurrentievoordeel is weg."

Volgens Moers is Makro niet met zijn tijd meegegaan "Op het gebied van online, technologie en service zijn ze gaan achterlopen. Er is geen plan, geen merkbeleving. Wat is Makro eigenlijk? Concurrenten als Sligro en Hanos doen het veel beter. Ik was laatst bij Hanos in Hengelo, een droomwinkel. Je gaat echt uit je bol, zo goed als dat eruit ziet."

Vraagtekens reorganisatie

Beide winkelexperts zetten hun vraagtekens bij de huidige reorganisatie. "Als je zolang verlies draait, moet je iets doen", zegt Koelemeijer. "Maar vaak gaan bedrijven die het benauwd hebben, vooral snijden in de kosten. De fundamentele vraag is echter of je businessmodel nog wel past bij de huidige tijd."