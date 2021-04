Vakbond De Unie trekt steun reorganisatie Makro terug

Verkeerde indruk

Uiteindelijk zegt De Unie toch geen handtekening te zetten. "Vorige week ontstond commotie in de publiciteit na berichtgeving over Makro en Jumbo, waardoor de indruk is ontstaan dat De Unie achter dit soort reorganisaties staat. Dat is niet zo; daar mag geen misverstand over bestaan. Om de verkeerde indruk weg te nemen, zullen we dit sociaal plan toch niet tekenen."

Dat Makro vorige week in een brief aan het personeel suggereerde dat De Unie achter het sociaal plan stond, noemt hij 'voorbarig'.