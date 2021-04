Vakbond FNV woedend over reorganisatie Makro

De vakbond erkent dat het niet goed gaat met Makro, dat al jaren met verlies draait. "Maar dit reorganisatieplan deugt niet. Het is te belachelijk voor woorden dat je werknemers die al 20 jaar voor de organisatie werken, laat solliciteren op een nieuwe functie."

Onzekerheid

Ook maakt FNV bezwaar tegen de manier waarop de reorganisatie is voorbereid. "Makro eiste van ons een totale geheimhoudingsplicht. Dat maakt het als vakbond moeilijk om te overleggen met de werknemers. De informatievoorziening over de reorganisatie was slecht, waardoor er veel onzekerheid en frustratie onder de werknemers ontstond."

FNV ging dan ook niet akkoord met het sociaal plan. "Wij zijn van de onderhandelingstafel weggelopen. We bestuderen de mogelijkheden om actie te ondernemen. Maar de actiebereidheid bij Makro lijkt beperkt. De angst onder het personeel is groot. Dit is de zoveelste reorganisatie bij het bedrijf, en de werknemers lijken murw te zijn."