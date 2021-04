Reorganisatie bij Makro raakt honderden werknemers

Afgelopen jaren leed Makro Nederland flinke verliezen. Afgelopen boekjaar, dat eind september afliep, bedroeg het verlies ruim 45 miljoen euro. Een jaar eerder was dat een min van bijna 55 miljoen euro.

Makro is drie jaar geleden met een nieuwe directie onder leiding van Paulo Peereboom begonnen met een ommekeer, die het bedrijf toekomstbestendiger moet maken. De huidige reorganisatie maakt daar deel van uit.

Reorganisatie

In de brief schrijft de groothandel haar verkooporganisatie 'anders in te richten en het werk opnieuw vorm te geven in andere, nieuwe functies'. Dat betekent dat ruim 200 voltijdsfuncties vervallen. Omgerekend gaat het om zo'n 300 werknemers. Zij kunnen solliciteren op een nieuwe functie binnen het bedrijf.