Maker 'viagra voor vrouwen' betaalde 25 procent rente op leningen

Hoge rentevergoedingen

Daarnaast haalde het bedrijf miljoenen op bij kredietverschaffers. In de meest recente jaarrekening is te lezen dat Emotional Brain afgelopen jaren converteerbare leningen afsloot, waarover het extreem hoge rentevergoedingen moest betalen.

Aanvankelijk betrof het leningen, waarover het bedrijf 15 procent rente moest ophoesten. Later werden de percentages nog hoger: 20 en 25 procent. Als het bedrijf of het intellectuele eigendom zou worden verkocht, zouden de geldschieters een extra vergoeding van 80 procent ontvangen, later nog verhoogd naar 100 procent.