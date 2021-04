Corona teistert reissector, bijna kwart banen verdwenen

Het aantal doorstromers naar de zorgsector was met 199 relatief laag. Opmerkelijk is dat 199 mensen nieuw emplooi vonden in de horeca, een sector die evenals de reisbranche zwaar getroffen is door de coronapandemie.

Verdere daling verwacht

Uit het onderzoek blijkt dat de reissector vreest dat de daling van de werkgelegenheid nog zal doorzetten. Van de ondervraagde reisbedrijven verwacht 88 procent dat in 2021 het aantal medewerkers verder zal afnemen of gelijk zal blijven. Bijna de helft houdt rekening met een ontslagronde en 31 procent met een mogelijke opheffing of faillissement.