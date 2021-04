Nederlandse maker van 'viagra voor vrouwen' op rand faillissement

Ook de Nederlandse Staat kan bij een faillissement of een schuldsanering veel geld verliezen. Een grote schuldeiser is namelijk de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die een krediet verstrekte van ruim 7,6 miljoen euro.

Mislukte verkoop

Uit de jaarrekening blijkt eveneens dat een poging om Emotional Brain in 2018 met hulp van de Amerikaanse zakenbank Raymond James te verkopen, mislukte.

In de rapportage waarschuwt het bedrijf dat 'de financiële situatie zodanig is, dat een duurzame voortzetting op lange termijn onder ongewijzigde omstandigheden onzeker is.' Het voortbestaan is volgens Emotional Brain afhankelijk van een licentiedeal of het aantrekken van nieuw kapitaal.

Ondernemer Adriaan Tuiten, die zijn veelbelovende lustpil afgelopen jaren graag overal in de media toelichtte, is nu onbereikbaar voor commentaar op de surseance. Financieel directeur Robert Kimman laat via zijn assistente weten 'op dit moment niet beschikbaar te zijn voor een toelichting'.