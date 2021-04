Reisorganisatie D-reizen failliet verklaard

D-rt Groep, het bedrijf achter reisorganisatie D-reizen, is door de rechtbank in Haarlem failliet verklaard. Volgens het bedrijf wordt de reissector enorm getroffen door de coronacrisis. Wat het faillissement betekent voor klanten met een betaalde reis of voucher is nog onbekend.

Doordat er vrijwel geen inkomsten binnenkomen en door de vertraging van het voucherfonds is D-rt Groep niet in staat te overleven en genoodzaakt om faillissement aan te vragen, zegt de reisorganisatie. Via het voucherfonds wil de Nederlandse overheid leningen geven aan aanbieders van pakketreizen. Gevolgen voor klanten De gevolgen van het bankroet voor klanten die een reis bij de organisatie hebben geboekt of over een tegoedbon beschikken na een eerder door corona geschrapte reis, zijn nog onbekend. D-reizen is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), maar of daarmee ook alle reizen en vouchers volledig gedekt zijn, is nog onzeker. SGR was vandaag onbereikbaar voor commentaar en een woordvoerder van D-reizen kon geen commentaar geven. "Wij wachten nog op instructies van de curator." Volgens de Consumentenbond hangt de dekking af van de omstandigheden (zie kader onderaan). Mogelijke doorstart D-reizen telt ruim 1150 medewerkers, 285 reisbureaus en een afdeling klantenservice. De franchisevestigingen die opereren onder de merknaam VakantieXperts vallen buiten het faillissement. Er wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheden van een doorstart. Lees ook: Reisbureauketen D-reizen komt weer in Nederlandse handen Topman Jan Henne De Dijn spreekt in een persbericht van 'een gitzwarte dag' voor de onderneming. "Hopelijk komt er een doorstart zodat het bedrijf, in ieder geval deels, nog door kan, de werkgelegenheid kan worden behouden en de consument dus ook in de toekomst reizen kan blijven boeken via D-reizen." Dirk van den Broek D-reizen werd in de jaren zestig als touroperator opgezet door supermarktondernemer Dirk van den Broek, na een succesvolle actie waarbij klanten kassabonnen konden sparen voor een vakantie. Vanaf begin jaren tachtig bood het bedrijf niet alleen eigen reizen aan, maar werd het actief als een breder reisbureau. In 2014 verkocht de familie Van den Broek D-reizen aan de Duitse reisgigant RT Raffeisen Touristik, die het samenvoegde met de Nederlandse dochters VakantieXperts en Thomas Cook Travelshops. Eind vorig jaar verkochten de Duitsers het bedrijf aan directeur Henne De Dijn en een zakenpartner. Verloren rechtszaak Vorige maand stapte D-reizen naar de rechter, om een snelle betaling af te dwingen uit het zogenoemde voucherfonds. Dat fonds is opgezet ter steun van reisorganisaties, die geld moeten terugbetalen aan klanten die een geboekte en betaalde reis zagen vervallen als gevolg van de coronamaatregelen. D-reizen verloor deze zaak echter. Consumentenbond: veel klanten gedekt Volgens de Consumentenbond kunnen klanten in veel gevallen een dekking van het garantiefonds SGR verwachten. Zo zouden klanten die vouchers voor een geannuleerde reis hebben, sowieso hun geld terugkrijgen van de SGR. Dat geldt echter niet voor klanten met een pakketreis, die wel is geannuleerd maar waarvoor nog geen voucher is uitgegeven. Ook klanten die losse vliegtickets hebben gekocht, zijn niet gedekt. “Die zijn waarschijnlijk hun geld kwijt.” Pakketreizen die niet zijn geannuleerd, vallen weer wel onder de dekking van de SGR, zegt de Consumentenbond. Daarvoor zijn twee mogelijkheden: of het garantiefonds zoekt een andere aanbieder die de organisatie van de reis overneemt, of de klant krijgt zijn geld terug. Voor vooruitbetaalde losse onderdelen van een reis, zoals bijvoorbeeld de huur van een auto, is van belang of D-reizen de betaling al heeft doorgestort aan de uiteindelijke aanbieder van de dienst. Als dat zo is, kan de klant daarvan gewoon gebruik maken. Zo niet, is de klant mogelijk zijn geld kwijt. De meeste onduidelijkheid bestaat volgens de Consumentenbond voor de klanten, die hun reis boekten bij een franchisenemer van VakantieXperts. Die franchisehouders vallen buiten het faillissement. In dat geval raadt de Consumentenbond aan contact op te nemen met het betreffende reisbureau. Een woordvoerder van D-reizen wilde bovenstaande toelichting niet bevestigen, omdat de organisatie de instructies van de curator zou moeten afwachten.