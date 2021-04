Muziekwinkelketen Key Music floreert weer ondanks corona

In de zomer van 2019 nam de 'drummende vastgoedbaas' Jan 't Hoen (58) de failliete muziekketen Key Music over. De keten met twintig winkels in België en Nederland was op de klippen gelopen door hoge schulden en online concurrentie. Maar 't Hoen, al sinds de jaren negentig actief als vastgoedondernemer, zag er wel brood in.

Kansen pakken

"Ik ben naast muzikant ook zakenman, dus als ik een kans zie, wil ik die pakken. Ik kende Key Music al dankzij hun winkeltje in ons Amsterdams muziekcentrum Q-Factory. Wij hadden eerder ook al eens naar een overname gekeken”, herinnert 't Hoen zich.

"Omdat er zoveel schuld in zat, was dat toen niet verantwoord. Maar na het faillissement konden we het bedrijf binnen een week overnemen, omdat we het al eens hadden bestudeerd."