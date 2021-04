Nieuwe topman voor duurzame kredietverstrekker Triodos Bank

Triodos Bank draagt de voormalige bankier van ABN Amro op de aandeelhoudersvergadering in mei voor als hoogste leidinggevende. De huidige topman van Triodos, Peter Blom, maakte vorig jaar al bekend dat hij in de loop van 2021 zou terugtreden.

Blom was sinds de oprichting in 1980 bij de bank actief. In 1989 werd hij benoemd tot algemeen directeur en in 1997 promoveerde hij tot directievoorzitter.