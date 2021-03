ING sluit ruim helft bankkantoren en schrapt 440 banen in Nederland

Door de ingreep gaan er 240 banen verloren bij de kantorenorganisatie en nog eens 200 bij bedrijfsonderdelen die zich bezighouden met advies aan klanten. ING zegt zoveel mogelijk medewerkers naar een nieuwe baan binnen of buiten de bank te willen begeleiden.

Eerdere ingreep

ING telt in Nederland ongeveer 15.000 medewerkers. Het financiële concern kondigde in november nog aan dat er ongeveer duizend banen werden geschrapt bij de zakenbank en de activiteiten voor consumenten in het buitenland.

Die ingreep was onder meer nodig vanwege het tegenvallende economische klimaat. Hoeveel banen daardoor in Nederland zouden verdwijnen moest nog worden besloten.