'Niet fraai': ex-zakenpartners slaags om ronselen personeel

Hoge dwangsommen

West Coast stapte naar de rechter, onder meer om een zogenoemd ronselverbod te eisen. Dat werd eind januari door de Amsterdamse voorzieningenrechter toegewezen. Hoewel VCKG beloofde geen personeel meer weg te halen bij het voormalige zusterbedrijf, legde de rechter ook hoge dwangsommen op.

De rechter achtte dat nodig gezien de eerdere gang van zaken. Zo had VCKG beweerd dat de overgestapte handelaar al in zijn proeftijd was vertrokken, terwijl hij in werkelijkheid onder een schuilnaam doorwerkte en geld op zijn moeders rekening ontving. "Dat dit allemaal niet fraai is, is een understatement", oordeelde de rechter.