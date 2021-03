Kwakkelende machinebouwer Verolme weet faillissement niet te vermijden

Twee weken geleden kreeg de Zuid-Hollandse onderneming uitstel van betaling. Een poging om die adempauze te gebruiken om het bedrijf buiten een faillissement te houden, is nu mislukt.

Eind vorige week blijken Verolme Holding en drie dochterbedrijven failliet te zijn verklaard. Dat bevestigt curator Marcel Windt.

Doorstart

Volgens Windt hebben zich inmiddels zo'n twintig gegadigden gemeld die geïnteresseerd zijn in de overname van delen van het bedrijf, zonder de schulden. "Gisterenavond hebben we het verkoopproces gestart", aldus de curator.

"Tot het pakket dat te koop is, behoren onder meer het personeel en de activa als machines, maar ook de know how, de registraties, de onderhoudscontracten en de opportunities zoals een vervolgproject in China."