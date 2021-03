Hoe Daan Auctions jarenlang kon sjoemelen met veilingopbrengsten

Daan Auctions weet zo van de crisis te profiteren. "Ondanks de recessie verwachten we dit jaar een omzetgroei van 30 procent", jubelt Oosterbeek in 2009 tegen persbureau ANP. "De economische teruggang is wat dat betreft voor ons een kans."

Ook in de jaren daarna blijft de snelle groei aanhouden. Het veilinghuis verhuist naar een modern Amsterdams kantoor met panoramisch uitzicht over het IJ, en opent vestigingen in België en Ierland.

Geweldige toekomst

Regelmatig haalt Oosterbeek het nieuws met zijn succesverhaal en aansprekende veilingen. Zo veilt hij in 2011 horloges en andere luxe goederen, die justitie in beslag nam bij de oprichters van het frauduleuze beleggingsfonds Palm Invest.

Ook neemt Daan Auctions belangen in andere bedrijven. Bij de overname van een meerderheidsbelang in taxateur Von Reth in 2014 'garandeert' directeur Oosterbeek 'een geweldige toekomst' voor de combinatie.